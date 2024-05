Arqueólogos descubren en Francia un monumento antiguo que podría reescribir la Historia

Asistimos con gran interés a los diferentes descubrimientos arqueológicos que se suceden por todo el mundo. En Roma, por ejemplo, no hay día que cualquier equipo de arqueólogos no descubra restos de una muralla o, como hace apenas medio año, una estatua de 2.000 años de antigüedad en una alcantarilla. Y no solo en Italia aparecen cada día nuevos hallazgos. También en Barcelona, hace poco más de dos meses, se han descubierto 20 metros de muralla medieval, así como restos de los antiguos Cuarteles de Drassanes durante las obras de reurbanización de La Rambla.