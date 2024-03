Los viajeros que hacen una escapada de fin de semana y utilizan el avión como medio de transporte suelen preferir no facturar por varios motivos: uno de ellos es evitar pagar por la maleta si se factura y dos, para no tener que esperar a la maleta cuando salga de la cinta de equipajes y poder salir rápidos del avión con todo lo necesario para disfrutar del destino. Para aquellos que quieren llevar todo a bordo, aquí os presentamos 3 maletas baratas y completas perfectas para no tener que facturar en el avión.