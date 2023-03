Planes alternativos para pasar la Semana Santa en Madrid sin aburrirte

Cuando finalice estas 20 citas, Bisbal sacará nuevo álbum y arrancará su gira Me siento vivo tour, que ya no será tan intimista, sino que ocupará lugares mucho más grandes para dar cabida a todo su público. El 6 de diciembre, por dar alguna fecha, llegará al Wizink Center de Madrid y las entradas ya están disponibles. Para que luego no digas que no te hemos avisado.