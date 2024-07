Meow Wolf: así son las exposiciones inmersivas más alucinantes del mundo

El cofundador de la nueva exposición, Sean Di Ianni, afirma que pretende incluir 'proyecciones descontroladas', pero también expresiones artísticas de otros tipos, ya que no pretenden ser un parque temático, sino una 'plataforma de arte contemporáneo'. Las otras cuatro exposiciones que ya funcionan son House of Eternal Return (Casa del Eterno Retorno) en Santa Fe, Convergence Station (Estación de Convergencia) en Denver, Omega Mart (Tienda Omega) en Las Vegas y The Real Unreal (El Auténtico Irreal) en Grapevine.