El pueblo de Ciudad Real con un restaurante Michelín en el que se come por 35 euros

No tiene estrella el restaurante que está revolucionando Campo de Criptana, pero sí cuenta con un puesto en la categoría Bib Gourmand 2024, que selecciona aquellos restaurantes que merecen una visita gracias a su excelente relación calidad-precio. En estos restaurantes se come bien y el precio es razonable. Tanto que no hace falta una ocasión especial para darnos un homenaje con sus propuestas.