‘Mediterranean’, la propuesta con estrella Michelín que es una oda a la cocina mallorquina

Como buen padre orgulloso de su hijo, Andreu nos cuenta cómo comenzó su vástago en esto de la cocina. ‘Cuando me dijo que no quería estudiar y le gustaba la cocina, se puso a trabajar en un restaurante de la isla’. Entonces el chico demostró tener una sensibilidad especial en los fogones. También cuenta anécdotas que hacen sonrojar al chef. ‘Papá no les cuentes esas cosas, hombre’, dice Andreu entre risas.