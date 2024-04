Las croquetas con lista de espera de 43 años se venden en Japón

El abuelo de Nitta fundó la carnicería en 1926, pero no fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó a vender las croquetas. Con el tiempo la lista de espera ha crecido hasta llegar a ser de 14 años en 2016 y superar los 30 en 2022. "Recibí muchos pedido de islas remotas y aisladas", comenta el actual dueño a la CNN. A lo que añade: "Me di cuenta de que había mucha gente que nunca había probado la carne de Kobe". Realmente se convirtió en una estrategia de venta a pérdidas, con una demanda que no ha dejado de bajar pese a aumentar el precio en diversas ocasiones.