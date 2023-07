Los americanos descubren las conservas de pescado: estas son sus favoritas 'made in Spain'

Real Conservera Española da continuidad a una saga familiar de más de 100 años dedicada a la conserva de marisco y pescado. El enlatado se hace de forma artesanal, cuidando los tamaños y la colocación manual de cada pieza en la lata. Manteniendo procesos ya olvidados como el tueste de algunos pescados y utilizando para sus preparaciones solamente ingredientes de primera calidad del mercado local, que son cocinados como en casa por manos expertas. Además, están reconocidas como las mejores conservas del mundo en el ranking World Best Canned Food Products from the Sea.