Qué producto gastro local debes llevarte según donde vayas de vacaciones (edición Galicia)

Otra de las tapas que no puedes no llevarte a casa para disfrutar cuando se termine tu viaje a Galicia. El raxo y la zorza son platos tradicionales de los bares gallegos que en ocasiones cuesta diferenciar si no los conoces. Ambos utilizan la carne de cerdo adobada, pero mientras que el raxo se prepara con sal y pimienta, la zorza se sirve con pimentón, sal, ajo, orégano, laurel y vino blanco. El uso de pimentón para adobar le otorga un color rojo que acompañado de patatas y servido en un plato se convierte en una de las comidas más deseadas por los viajeros y los que viven allí.