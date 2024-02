¿Quieres casarte como en Las Vegas sin salir de España?: así es la nueva modalidad de bodas 'kitsch'

Casarse al estilo de Las Vegas en uno de los hoteles más canallas de Madrid solo tiene ventajas: el éxito de la velada está asegurado y, además, no existe la posibilidad de acabar arrepintiéndose, puesto que el enlace no tiene validez legal. Así, los enamorados se aseguran de no cometer locuras como la que cometió en su día la cantante Britney Spears, que tras una noche de fiesta le dio el ‘sí, quiero’ a su mejor amigo de la infancia en una boda exprés. Eso sí, tardaron 55 horas en darse cuenta del error que habían cometido y, entonces, les tocó solicitar el divorcio.