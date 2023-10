Los turistas hablan de Barcelona: esto es lo que piensan de Las Ramblas

Desde Zaragoza, Elena P, escribe que tardará mucho en volver: ‘Inseguridad y carísima para lo que ofrecen. Ciudad preparada para sacar el dinero a los turistas. Además, sucia y turismo pobre y cutre’. Y no es la única española que tiene una mala opinión de este enclave. Sonia cuenta: ‘Todo el mundo me recomendaba pasar por las Ramblas antes de abandonar Barcelona. No entiendo que tiene de original. Es un paseo descuidado, con quioscos sucios y llenos de grafitis, pasos estrechos... En algún momento sentí incluso que era peligroso’.