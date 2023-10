Esta es la mejor hora, el mejor día y el mejor mes para comprar vuelos baratos

El viajero experimentado, aquel que se maneja como pez en el agua a la hora de buscar chollos viajeros, ya sabe cuál es la mejor hora para comprar un billete de avión. Si no es tu caso, keep calm, que aquí te lo contamos todo para que consigas ahorrarte un dinerillo. Eso sí, hay que ser realista y debes saber que la rebaja no suele bajar de los 10/15 euros.