Recorrido por una de las bibliotecas más mágicas del mundo: una joya que visitar en Múnich

Algunas de estos centros han alcanzado renombre mundial no solo por la riqueza de sus colecciones, sino también por el impacto que han tenido en las comunidades que las rodean. Ejemplos emblemáticos incluyen The Old Library en la Universidad Trinity College, The Public Library en la Ciudad de Nueva York y, más recientemente, la Gabriel García Márquez en Barcelona, reconocida como la mejor del mundo en 2023.