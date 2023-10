Haskell Free Library, la biblioteca que hace de frontera entre Estados Unidos y Canadá

Lo que era una convivencia pacífica sin necesidad de mirar al suelo para comprobar en qué parte de Norteamérica estabas se convirtió en una acción ultra vigilada a partir del 11-S. Desde el año 2001 se implantaron nuevas medidas de vigilancia migratoria que también afectaron a esta peculiar frontera. Cruzar las líneas se tornó en un tema de seguridad nacional y durante un tiempo no podían ni siquiera asomarse al otro lado sin que los agentes del US Customs and Border Protection revisaran sus papeles. Un par de meses después, las estrictas medidas se suavizaron y colgaron carteles avisando de la posible multa a la que se enfrentaban. En el exterior de la biblioteca colocaron unas cuantas macetas sobre la línea blanca que separaba un pueblo de otro y hoy los residentes cruzan tranquilamente de un lado a otro, sin causar problemas migratorios.