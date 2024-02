Así es SIRO One Za'abeel Hotel, de arquitectura imposible en Dubái

Hospedarse en el SIRO One es una experiencia innovadora que se percibe desde un primer momento gracias a su sorprendente arquitectura. Este hotel se encuentra en el edificio One Za'abeel, una construcción vanguardista compuesta por dos estructuras conectadas por una pasarela llamada The Link. Esta plataforma, un puente de acero de 226 metros de longitud, se ha convertido en el voladizo de cielo más extenso del mundo, lo que confiere a One Za'abeel el título del edificio en voladizo más largo del mundo, con un próximo récord mundial Guinness.