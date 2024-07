El Parador que debes visitar en agosto: situado en el Pueblo Mágico del Año y en plena Ría de Arousa

En Pontevedra se come de lujo y el Parador de Cambados no es una excepción, ya que cuenta con una carta que pone en valor la exquisita gastronomía gallega. El restaurante ofrece empanadas artesanas, pescados frescos, vieiras y mejillones o el archiconocido pulpo a feira. Pero no todas las delicias vienen del mar, puesto que el comensal también podrá degustar Ternera Rubia Gallega, pimientos de Padrón o helado de queso de O Cebreiro.