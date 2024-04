Duerme en la posada en la que han descansado Felipe III, Lope de Vega o Rubens a un precio imbatible

El chef ha decidido darle una vuelta de turca a este menú degustación y ha decidido empezarlo por el final, pero que no se alarme el comensal, ya que se trata solo de un guiño y, la parte dulce, será la que cierre este festín culinario. Tras el capuccino llega el brownie, que aunque dulce, no es el postre si no un bizcocho de zanahoria y pimentón, hummus, crujiente de especias, yogur de lima y brotes de guisante.