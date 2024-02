Cuidando el medioambiente: 6 hoteles que sí se comprometen

Así se desprende de diferentes informes relacionados con las nuevas tendencias turísticas. Uno de ellos, The Greening of Travel: Embracing the Responsibility (La ecologización de los viajes: aceptar la responsabilidad), no solo recoge que el 53 % de los viajeros están dispuestos a pagar más por productos que demuestren compromiso ecológico, sino que además lanza un dato revelador: seis de cada 10 jóvenes renunciarían a visitar un lugar si este ejerce una notable degradación en el medioambiente.