Y los sueños, cine son: 14 hoteles de película imprescindibles

No es probable que nadie en España haya visto la serie surcoreana de sirenas The Legend of the Blue Sea (estrenó su primer capítulo en 2016), pero seguro que todos hemos admirado alguna vez uno de los escenarios donde se grabó: la playa de Las Catedrales, en Ribadeo (Lugo). Pues bien: al lado de esta maravilla geológica —que no aparece en más series, películas y documentales porque está siempre abarrotada y hay lista de espera para acceder a ella— se halla Mi Norte, un hotel temático de cine de 13 habitaciones, cada una inspirada en un famoso largometraje. Como la habitación Amélie —con paredes rojas y verdes, cortinas florales y un gnomo de jardín— o la dedicada a Desayuno con diamantes, que incluye la bañera-sofá del apartamento de Holly Golightly en el filme. Idea y propiedad de Cristina Torviso, que antes de meterse en esto trabajó en cine y televisión, Mi Norte es el primer hotel temático de cine de España. Se inauguró en 2004.