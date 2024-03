6 hoteles perfectos para una Semana Santa inolvidable

No hay Semana Santa sin Andalucía, y no hay Málaga sin su mítica Calle Larios, donde se encuentra este hotel boutique de 5 estrellas ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Equitativa. Un hotel de ensueño ubicado en un destino que no puede estar más de moda: el clima, la playa, la cultura y la gastronomía han convertido a la capital de la Costa del Sol en uno de los destinos más apreciados de nuestro país.