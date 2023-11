Los mejores hoteles de lujo de España, premiados por los 'Óscar de la hotelería'

Los Beyond Luxury Awards han entregado sus premios a hoteles de lujo de España en distintas categorías. Además, han elaborado una lista de los 10 mejores de este año 2023: Finca Cortesín, Rosewood Villa Magna, Four Seasons Madrid, Majestic Hotel & Spa Barcelona, The St. Regis Mardavall Mallorca, Serras Barcelona, Villa Le Blanc Gran Meliá, El Palace Barcelona, Sofitel Barcelona Skkiper y Mercer Barcelona.