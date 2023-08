Estas son las mejores piscinas naturales y pozas para visitar este verano en Murcia

Por suerte, en la poza de Fuente Caputa no solo está permitido remojarse sino que es cien por cien aconsejable. No importa si hemos accedido a través del manantial que alimenta a la Rambla de Perea y que llega hasta el río Mula, o si hemos decidido atravesar ese camino sin asfaltar de 2 km que nos deja en la parte inferior, casi a pie de poza; en cualquier caso el baño es apetecible y, sin embargo, muy poco codiciado quizá por la falta de conocimiento por parte de los que no son aledaños de la zona.