Así será el nuevo 'skyline' de Madrid con récord europeo incluido

La creciente población global provoca que las grandes urbes rebosen y haya que buscar medidas para que no escaseen ni las viviendas ni el trabajo. Todo en un complejo entorno en el que no se pierda la esencia de la antigua villa y todos queden contentos. Por el momento ha recibido tanto detractores que no lo ven proyectado en un futuro tan cercano como se presupone, como defensores que apoyan el cambio al que va a someterse Madrid, no importa cuándo.