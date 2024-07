La queja de los alemanes que ha enfurecido a España: "se ha vuelto cara"

Los números hablan y llevan gritando durante un tiempo que los precios están subiendo y no parecen querer detenerse. Los principales afectados son los residentes en España, que no han dudado en lanzarse a las calles para protestar ante los problemas que causa la saturación turística en ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona o Cádiz en lo referente a la vivienda. Miles de personas protestan bajo el grito de "Queremos vivir, no sobrevivir" y con un malestar generalizado que pasa por la insostenibilidad del modelo actual.