Los pueblos de Salamanca que solo pueden comprar a vendedores ambulantes: no tienen comercios en sus fronteras

Aunque no les falta de nada, tal y como comentan los habitantes de dichos pueblos, se rigen por la ley de buscarse la vida como puedan. Es lo que ocurre en Cilleros de la Bastida, un municipio con 23 habitantes censados pero solo 11 vecinos permanentes, el más pequeño de la provincia. Al no existir negocios, tampoco hay oportunidades de trabajo más allá del campo, por lo que estos lugares no hacen más que vaciarse. Ante estas situaciones, la Diputación otorga ayudas de 35.000 euros para abrir un bar.