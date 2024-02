El pueblo más pequeño de Granada: 134 habitantes, infinitos encantos

Juviles también cuenta con numerosos miradores que permiten al viajero disfrutar de las vistas de un paisaje en el que cientos de años atrás tuvieron lugar numerosas batallas moriscas. Además, el entorno natural que rodea el pueblo es una auténtica maravilla que te transportará a un paraíso del que no querrás salir jamás. Pero eso no es todo, como buen pueblo español no podía faltar una imponente iglesia con mucha historia.