La Polinesia española: calas de ensueño a un paso de la península.

Volvemos ahora a un paso de la Península Ibérica para aterrizar en Formentera y descubrir playas espectaculares de arena blanca y aguas cristalinas que nos trasladan directamente hasta las islas del Pacífico. Ses Illetes es la más famosa y no hay ranking de las mejores playas del mundo en el que no aparezca, pero no es la única. La Playa de Llevant, Cavall d’en Borràs (que alberga el mítico Beso Beach), Cala Saona o la playa urbana de Es Pujols son enclaves en los que perderse y disfrutar de las mejores puestas de sol del mundo.