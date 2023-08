Menhires por la paz, las esculturas más fotogénicas de Galicia

Galicia es conocida mundialmente por la belleza de sus paisajes naturales que van desde espectaculares montañas y arbolados bosques hasta increíbles playas paradisíacas que parecen sacadas de una película. Desde sus montes y acantilados se aprecian kilómetros de naturaleza que no dejan indiferente a nadie. Pero no sólo eso, en esta Comunidad Autónoma también hay edificios y monumentos de ensueño como la Catedral de Santiago o la Torre de Hércules. Y si hay algo precioso que no existe habrá que crearlo, pintores, escultores y artistas dedican horas de trabajo a elaborar impresionantes creaciones que decoran no sólo las calles de Galicia sino también los campos y praderas.