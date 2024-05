Esta escultura emblema de Madrid está en peligro: su estancia llega a su fin

En Newport, Nueva Jersey, se expone 'Water's Soul' (2020), 'Carla' frente al TEA en Tenerife (2018), 'Laura' en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (2020), 'Sanna' en Daejeon Terminal Complex en Corea del Sur (2019), 'In my faith, in my hope, in my love' en Phonixbrygga en Noruega (2018) y otra 'Julia' en Östra Strandgatan en Suecia, entre tantas instalaciones que decoran los espacios públicos de todo el mundo.