Aguas turquesas en medio de la naturaleza: la ruta que te llevará a una poza de ensueño en la frontera con Portugal

Esta parte de la ruta no tiene pérdida al coincidir con el Trilho do Sobreiral da Ermida do Gerês PR14 así que tan sólo seguiréis las balizas rojas y amarillas. Avanzando por el sendero os toparéis con la Fonte das Letras, punto de referencia que nos avisará de que, más o menos a 1km de distancia, llegaremos a una bifurcación. Una vez en ella, el camino a seguir será tomando el desvío hacia la derecha para, a unos 400 metros, encontrar la Fonte da Malhadoura. Punto ideal para hacer una pequeña parada para refrescarnos.