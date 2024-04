Destinos no masificados que no suelen salir en las guías turísticas

Por último, y en otra vuelta de tuerca inesperada, Marc recomienda Himare. No es la capital de ningún país. No es una ciudad de castillos y de murallas medievales. No es ni siquiera una ciudad: es un pueblito de la costa albanesa del que este incansable viajero se ha enamorado. “Este pueblito de costa fue toda una sorpresa en mi viaje por la Riviera albanesa y es ideal para conocerlo en primavera si quieres disfrutar de playas para ti solo, ambiente local y buen clima”. Un poco como la Tarifa de Albania. Es un lugar en el que desconectarás de tu vida diaria de verdad sin sentirte necesariamente un turista más. Allí es fácil ser unx más. Integrarse. Fusionarse con lo que ofrece.