Los 30 pueblos más bonitos de España

Cada comunidad, cada provincia, cada isla, esconde entre sus fronteras lugares absolutamente maravillosos. Algunos parecen reales, otros no tanto; algunos tienen vistas al mar, otros a la montaña y otros a ambos. Todos son pueblos únicos, diferentes y bellos a su manera. Medievales, modernistas, góticos, eclécticos, visigodos. En los pueblos españoles se ve reflejada la apasionante historia que puede contar el país y que no aparece en los libros de texto. Es historia viva, que rezuma de las fachadas de las casas y susurran los montes milenarios que no se cansan de mirar al mar.