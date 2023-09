5 pueblos a los que debes ir una vez en la vida

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el primer pueblo de España? Bien, pues no te lo preguntes más porque estás ante él, Brañosera, en Palencia. El Congreso de nuestro país otorgó el renombre de pueblo más antiguo de España ya que su carta puebla fue la primera concedida en el territorio en el año 824. Quizás no sea el pueblo más bonito del mundo ni su paisaje el más espectacular, pero su belleza histórica es inigualable.