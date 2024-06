Puglia, el tacón marinero de la bota italiana

A monumentos, eso sí, ninguna puede medirse con Lecce, la capital de la últimamente muy de moda península del Salento, cuyas más de 40 iglesias y muchos más palazzos le han valido el sobrenombre de la Florencia del Sur. Sobre sus empedrados se desvanecen los aires de pueblo blanco y marinero para sumergirse en un delirio barroco con estilo propio. Porque, aviso a navegantes, una cosa es el barroco, y otra distinta el barroco leccese. Aves exóticas, duendecillos y hasta hortalizas quedaron tallados en la dúctil arenisca local por fachadas tan desconcertantes como la basílica de Santa Croce, sentenciada por un célebre marqués como la pesadilla de un lunático. A pesar de que el barroco no sea del gusto de todos, Lecce, con semejante panzada de arquitectura y un ambiente universitario que la anima de terrazas y trattorias nada prohibitivas, no puede no gustar.