El noreste brasileño: una ciudad con sazón y salitre

En Pelouriño se puede visitar la Fundación Jorge Amado y la plaza principal, inclinada y famosa: aquí se rodó uno de los videoclips más icónicos de Michael Jackson, ese que decía, con buena puntería: “All I want to say is that/ They don´t really care about us”. Desde la grabación, en 1996, hasta hoy, es fácil escuchar la canción por las esquinas de Pelouriño. Otro punto para visitar en Pelouriño es la estatua de Zumbi dos Palmares, líder guerrero de los esclavos negros. Una leyenda, un héroe, un Espartaco del Brasil.