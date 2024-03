Pipa, la tierra prometida de Brasil con las playas más bonitas del país

Y es que aquí todos son conscientes de que un ilimitado desarrollo turístico podría poner en peligro a los delicados tesoros ecológicos. Algo contra lo que Rafa Santos lucha desde hace años de una manera original. Este artista-carpintero-activista del medioambiente comenzó a diseñar unos carteles con la propia madera que el mar depositaba en la playa. Los pintaba de amarillo y negro porque estos eran los colores de su grupo de capoeira. Y los remataba con mensajes que eran directos y rotundos: si no cuidamos el entorno, este dejará de cuidarnos. Para más intimidación, le añadía unos ojos vigilantes. “Si sientes que alguien te mira, pondrás la basura en los cubos y no la dejarás en la arena. Al menos, eso es lo que yo pensaba cuando veía las playas tan sucias que me lancé a realizar estas señales sin ayuda del Ayuntamiento”, explica.