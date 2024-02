'Se ha escrito un crimen' cumple 40 años: descubre el pintoresco pueblo donde se rodó

Pese a que California se encuentra en la otra punta del país con respecto a Maine, la localización se eligió debido a que grabar en la costa de Maine era mucho más caro y la arquitectura de ambos lugares era similar. La serie allí continúa viva con elementos como un cartel en la puerta de la vivienda que reza "The Hill House of Cabot Cove". El interior, sin embargo, no se utilizó en el rodaje, pero con el tiempo se ha convertido en la auténtica casa de la escritora, con detalles victorianos y ornamentos que Fletcher adoraría con un toque vintage.