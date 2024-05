Si eres mujer y te gusta viajar en solitario, seguramente ya habrás visitado alguno de estos lugares imprescindibles y amables con todo tipo de exploradoras. Al igual que conocerás los requisitos de vacunación de los países que tengas en mente visitar. Ahora bien, en el mundo hay lugares extremadamente bellos que, sin embargo, te recomendamos que no visites en solitario ya que tu integridad puede correr cierto peligro. La página Asher & Lyric lleva desde 2008 ofreciendo información de los lugares más inseguros para las mujeres que viajan solas y, desgraciadamente, hay varios países que, durante años, no dejan de ocupar las primeras posiciones. Por ello, aquí te ofrecemos una lista con 8 viajes que no deberías hacer si viajas sola.