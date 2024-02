8 viajes que debes hacer antes de los 55 años

Viajar es un placer que se puede disfrutar con independencia de la edad que tengas. Eso sí, no todos los destinos son aptos para todos los públicos y depende un poco de la edad y el momento vital en el que te encuentres. Si en tu caso aún no has cumplido los 55, hay lugares que deberías visitar lo antes posible, ya que con más edad pueden resultar algo difíciles para el viajero más senior.