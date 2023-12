Te enseñamos en exclusiva el Disneyland Hotel, la esperada reapertura de Disneyland Paris

¡Bienvenidos al lugar más feliz del mundo! Y no, no es un decir, porque es imposible no serlo al cruzar sus puertas, más en Navidad con un gran árbol que preside la Main Street desde la entrada y en el que te reciben los copos de nieve cayendo desde el cielo. Esta calle de entrada con el imponente castillo de la Cenicienta de fondo es, de hecho, uno de los pocos lugares del mundo en el que siempre hay una probabilidad de nieve del 100%. Cosas de la inenarrable magia de Disney.