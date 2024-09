6 viajes low cost para hacer en septiembre... que no parecen nada low cost

Aunque Cracovia no es la primera ciudad que suele venir a la mente cuando uno piensa en ciudades europeas para visitar, es una opción ideal precisamente por esta razón, ya que no está masificada. La arquitectura de la ciudad es interesante porque sus influencias de la Europa oriental la hacen diferente de los destinos típicos de Europa, y el casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La comida, como el pierogi y el zurek, es extremadamente barata, y el alojamiento no es caro tampoco. Si organizas una escapada de última hora a esta ciudad, que no te pase como a esta redactora que se le olvidó que la moneda de Polonia es el zloty, aunque el país sea de la Unión Europea.