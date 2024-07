7 jardines secretos en Barcelona.

“Esto no es una terraza con un teatro, sino una sala de teatro con un bar, aunque la mayoría de los ingresos salen del bar”, afirma Verónica Navas, responsable de la comunicación de este centro casi autogestionado. La programación del Antic Teatre es un referente de la escena independiente de la ciudad, donde se busca dar visibilidad a los artistas que empiezan. Entre sus próximas propuestas destaca la recuperación del ciclo 'Antic for kids', dedicado a la programación familiar con los espectáculos de Bruc Brothers Company. Además de videocreaciones, dramaturgias y monólogos varios que tendrán lugar durante todo abril. Y, para Sant Jordi, un sinfín de actividades en colaboración con las librerías Calders, On the road y El culturista. ¿Necesitas más razones para empaparte de cultura en esta terraza anárquica? De lunes a jueves de 10.00 a 23.45; viernes, de 10.00 a 00.00; sábado, de 17.00 a 00.00, y domingo, de 17.00 a 23.30.