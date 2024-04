5 destinos estadounidenses perfectos para celebrar el Día Internacional del Jazz

Estados Unidos ofrece otras muchas oportunidades para disfrutar de un ambiente propio del Día Internacional del Jazz. Así, el New Orleans Jazz and Heritage Festival 2024 tiene lugar entre el 25 de abril y el 5 de mayo en Nueva Orleans, Luisiana, uno de los eventos culturales más importantes y reconocidos mundialmente. La música en directo comienza cada día a las once de la mañana, presentando una forma de celebrar la cultural, la música y el patrimonio de la ciudad a través de varios géneros como jazz, blues, góspel, R&B, rock, funky...