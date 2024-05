Vivir 100 años: descubre la dieta de la longevidad de esta isla japonesa

La cuestión no radica en mudarse a Japón, sino en adoptar algunos hábitos que ya se saben saludables. Llegar a los cien años no es solo sobrevivir, es también lograr vivir una segunda juventud, una jubilación disfrutable y no tener que depender de terceros. Desde cualquier lugar del mundo se puede alcanzar una vejez sana y las blue zones ya se han convertido en ejemplos vivos a seguir.