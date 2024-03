Los viajes de Xavier Aldekoa: “Los ríos son imanes de vida, de pueblos, de civilizaciones, de historias”

“No podría haber hecho este viaje si no llevara 20 años de experiencia en el continente africano y probablemente si lo hago dentro de 15 o 20 años, físicamente no habría podido porque la fatiga que he acumulado, dormir encima de una nevera, agarrado en una motocicleta calado hasta los huesos, no habría resistido...”, explica. Pero, sin duda, la fatiga, el alimentarse prácticamente de “cacahuetes, mangos y plátanos y galletas” y el riesgo de enfermar y tratar con rebeldes han valido la pena. “He tenido la sensación, de verdad y literalmente, de estar atravesando el paraíso en la Tierra”, reconoce satisfecho. “El Congo es extremadamente bello. Y los atardeceres, los amaneceres… No me voy a olvidar de momentos de gran belleza...”