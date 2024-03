Viajes y letras: tres libros para tres destinos (IV)

Hace semanas que no leo, que no leo algo entero: ojeo, chapoteo, pero no me entrego a trescientas páginas, ni a doscientas. La apatía lectora, que llega, que siempre llega, te va dejando un poquito más inerme, un poquito más callado, un poquito menos vivo. Acabo los reportajes de los periódicos exhausto, leo los WhatsApp con desgana, los mails me parecen aburrientes homilías, y cuando voy a un restaurante pido lo primero del menú para no tener que leerlo entero. En fin, un desastre. Para salir del entuerto, me propongo releer tres novelas cortas; de esas que empiezas, parpadeas dos, tres veces y has terminado. De esas que, además, dejan la sensación de haber presenciado algo insólito, irrepetible.