Tres libros para tres destinos: viajes y letras (II)

Cuando el pintor y escritor Xavier de Maistre tuvo que pagar arresto domiciliario, no se resignó a una existencia enclaustrada y sedentaria. “Podría comenzar el elogio de mi viaje por decir que no me ha costado nada; este punto merece atención”. Maistre se aventuró a recorrer los confines de su habitación, y cargado de ironía e imaginación, recorrió durante 42 días la frontera de su cuarto: “Mi habitación está a cuarenta y cinco grados de latitud, según las medidas del padre Beccaria; su dirección es de este a oeste, forma un cuadrado largo que tiene treinta y seis pasos de ancho, si uno se pega bien a la pared. Mi viaje, sin embargo, contendrá más puesto que lo atravesaré a lo largo y a lo ancho, o diagonalmente, sin seguir ninguna regla ni método. Hasta haré zigzags y recorreré todas las líneas posibles en geometría si la necesidad lo exige”. Maistre nos descubre que no hace falta irse lejos para viajar y disfrutando de esta contradicción acompañamos al viajero en su camino: “Desde mi sillón, si caminas hacia el norte, se descubre mi cama, situada al fondo de mi habitación, y forma la perspectiva más agradable. Está puesta de la manera más feliz: los primeros rayos de sol vienen a retozar en mis cortinas”.