Tres libros para tres destinos: viajes y letras (III)

Por la mañana, cuando el mundo aún está por estrenar; después de comer, cuando el tiempo se expande; y antes de dormir, cuando la vida da una tregua: tres momentos para abrir el libro que te mira desde la mesilla o la mochila con desaprobación. “¿Para esto me trajiste?”, parece decir, “no has leído ni diez páginas”. Para que el libro no sea simplemente un montón de páginas que pasear, hay que saber elegir: mejor dicho, hay que saber qué nos gusta.