Los viajes de la chef Begoña Rodrigo: "Un país al que vuelvo siempre es Tailandia"

Soy muy simple, lo único que no puede faltar en mi maleta es mi crema de cara y el cepillo de dientes. No necesito mucho más. Soy muy backpacker y me gusta mucho viajar sin tener muy claro lo que voy a hacer allí. De hecho, suelo reservar el hotel solo la primera noche, y si no me gusta, me voy y me busco la vida. Por eso odio viajar con maletas cargadas.