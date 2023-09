Un viaje en el Expreso de la Robla, el tren más lujoso de RENFE

Es un servicio algo desconocido pero vale la pena. El expreso de la Robla es uno de los trenes más lujosos de RENFE, y la experiencia que ofrece no tiene nada que ver con sus habituales cercanias o AVE. Este tren se contruyó en 2009 como un tren-escuela para impartir cursos de intermodalidad portuaria, un origen peculiar cuanto menos. Cuando estos cursos no estaban en marcha, en paralelo, se realizaban viajes turísticos para aprovechar las instalaciones y no tenerlo parado.